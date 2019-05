Mathieu van der Poel heeft vrijdag de eerste wedstrijd in de wereldbeker mountainbike gewonnen. De 24-jarige renner schreef in het Duitse Albstadt de shorttrackrace bij de cross-country op zijn naam.

Van der Poel kwam na 20 minuten en 28 seconden als eerste over de streep en pakte tien punten voor de wereldbeker. Hij bleef de Zwitser Lars Forster nipt voor.

De derde plaats was voor een andere Zwitser, Nino Schurter. Hij schreef vorig jaar het eindklassement in de wereldbeker op zijn naam, voor Van der Poel.

Van der Poel is zowel als mountainbiker, wegwielrenner en veldrijder regerend Nederlands kampioen. In die laatste discipline is hij ook wereldkampioen.

De 24-jarige Brabander wil op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio voor olympisch goud gaan op de mountainbike. Tot dat evenement blijft hij de drie disciplines combineren.

Na zijn zege in de Amstel Gold Race in april is Van der Poel zich op het mountainbiken gaan richten. Hij schreef onlangs vier ritten in de Belgian Mountainbike Challenge op zijn naam.

Zondag wordt de cross-county op het grote circuit verreden in Albstadt. Door zijn zege van vrijdag heeft Van der Poel daar de beste startpositie.