Rugbyer Israel Folau is vrijdag definitief ontslagen door de Australische bond voor zijn controversiële bericht op Instagram van vorige maand, waarin hij schreef dat "de hel wacht" voor homoseksuelen.

Rugby Australia maakte in april al bekend dat de dertigjarige Folau niet meer welkom was bij de nationale ploeg, maar de 73-voudig international maakte vervolgens gebruik van zijn recht op een hoorzitting.

Een onafhankelijke commissie bepaalde vrijdag dat Folau inderdaad schuldig is aan een zeer ernstige schending van de gedragscode in zijn contract en dat hij dus ontslagen mag worden. De rugbyer heeft 72 uur om in beroep te gaan tegen dat oordeel.

De zeer gelovige Folau, lid van de pinkstergemeenschap Assemblies of God, plaatste vorige maand op zijn Instagram-account dat ruim 300.000 volgers heeft een bericht met met de tekst: "Dronkaards, homoseksuelen, vreemdgangers, leugenaars, hoerenlopers, dieven, atheïsten en heidenen, de hel wacht op jullie. Alleen Jezus redt."

Folau plaatste vorig jaar al een keer een bericht met dezelfde boodschap. Toen werd hij niet gestraft. De voormalig speler van de New South Wales Waratahs had volgens Australische media een vierjarig contract ter waarde van 4 miljoen Australische dollar (2,5 miljoen euro) bij Rugby Australia.

Het gewraakte Instagram-bericht van Folau.

'Dit is een pijnlijke situatie voor de sport'

De verwachting was dat Folau zou worden geselecteerd voor het WK in Japan, dat in september begint en waar tweevoudig wereldkampioen Australië tot de kanshebbers behoort.

"Deze uitkomst is pijnlijk voor de sport", reageert Raelene Castle, de CEO van de Australische rugbybond, op het oordeel van de onafhankelijke commissie. "Rugby Australia heeft er niet voor gekozen om in deze situatie te belanden, maar we blijven bij onze mening dat Israël ons geen keus heeft gelaten."

"Het is een zeer uitdagende periode geweest voor rugby en deze situatie is een ongewenste afleiding in een belangrijk jaar voor de sport en het Australische team. Maar onze duidelijke boodschap aan alle rugbyfans is dat we moeten vasthouden aan onze normen en waarden van inclusie en respect."

Folau zegt in een verklaring "verdrietig" te zijn door de uitkomst van de zaak. "Als Australiërs zijn we geboren met bepaalde rechten, waaronder het recht op vrijheid van religie en de vrijheid van meningsuiting. Als christen zie ik het als mijn plicht om het woord van God te verspreiden. Mijn religieuze overtuigingen zouden het spelen voor mijn land en club niet in de weg moeten staan."