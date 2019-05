Michael van Gerwen eindigde donderdag bovenaan op de slotdag van de reguliere competitie in de Premier League, maar de nummer één van de wereld is niet tevreden met het spel dat hij de laatste weken heeft laten zien.

Van Gerwen stelde de koppositie in Leeds veilig door een 8-5-overwinning op Mensur Suljovic en zag concurrent Rob Cross met 8-6 verliezen van James Wade. Van Gerwen, Cross, Wade en Daryl Gurney zijn zeker van de halve finales.

"Ik heb mezelf in de positie gebracht dat ik vanavond nog niet zeker van de eerste plek was en dat had niet gemoeten. Dat is balen, maar ik heb er uiteindelijk het beste van gemaakt", aldus Van Gerwen tegen RTL7.

"Het halen van de O2 Arena (in Londen, waar de finaleronde wordt gehouden, red.) was mijn grootste doel en vanuit hier ga ik weer verder. Ik weet dat er nog veel punten zijn die ik kan verbeteren en dat moet ik ook zeker doen."

Met zijn eerste plaats verdiende Van Gerwen een cheque van 25.000 pond (ruim 28.000 euro). Sinds zijn Premier League-debuut in 2013 sloot hij het reguliere seizoen telkens op de eerste plaats af.

Michael van Gerwen in actie tijdens zijn partij tegen Mensur Suljovic in Leeds. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

'Gaf Suljovic kansen om terug te komen'

Net als bij eerdere partijen was Van Gerwen ook tegen Suljovic niet helemaal tevreden over zichzelf. De Nederlander kwam met 5-0 voor, maar zijn Oostenrijkse opponent kwam daarna weer dichterbij.

"Bij 5-0 denk je dat het wel gespeeld is, maar ik gaf Suljovic kansen om terug in de wedstrijd te komen. Dat mag eigenlijk niet gebeuren, al is het makkelijker gezegd dan gedaan", aldus de 29-jarige Van Gerwen.

"Ik had wel al gedaan wat ik moest doen en had het gat geslagen om deze wedstrijd te winnen. Hij had wat moeite in het begin en ik heb ervan geprofiteerd."

De halve finales en de eindstrijd van de Premier League in de Londense O2 Arena zijn volgende week donderdag. De winnaar verdient zo'n 290.000 euro.

Van Gerwen won de Premier League viermaal, waaronder in de afgelopen drie jaar. Van de andere halvefinalisten schreef alleen Wade (in 2009) het prestigieuze toernooi al eens op zijn naam.