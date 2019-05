Joost Luiten heeft donderdag geen geweldige eerste dag gehad bij de PGA Championship. De 33-jarige golfer had 72 slagen (2 boven par) nodig voor zijn eerste achttien holes bij het tweede major van het jaar en staat daardoor net als topfavoriet Tiger Woods voorlopig buiten de top vijftig.

Luiten kwam op de zeer lastige Black Course van Bethpage State Park in de staat New York tot vier bogeys en twee birdies.

De Nederlander speelt de zeventiende major uit zijn carrière en zijn eerste sinds de PGA Championship van 2017. De top honderd van de wereldranglijst kreeg toegang tot het Amerikaanse toernooi en Luiten staat 69e.

De Bleiswijker deed tussen 2012 en 2017 zes keer op rij mee aan de PGA Championship. Zijn beste resultaat is een 21e pek bij zijn debuut. Twee jaar geleden haalde hij de cut niet, net als in 2012 en 2015.

Tiger Woods zal flink aan de bak moeten voor zijn zestiende majorzege. (Foto: ANP)

Woods kent moeizame start

Woods liep een zeer wisselvallige eerste dag op Bethpage Black. De 43-jarige Amerikaan, die zijn eerste toernooi speelt sinds zijn memorabele zege bij de Masters in Augusta een maand geleden, begon met een double bogey op de tiende hole en had ook twee slagen te veel nodig op hole achttien.

De viervoudig winnaar van de PGA Championship (1999, 2000, 2006 en 2007) noteerde verder drie bogeys, drie birdies en een eagle, waardoor hij net als Luiten op 72 slagen uitkwam en gedeeld 51e staat.

Woods en Luiten hebben al negen slagen achterstand op titelverdediger Brooks Koepka. De 29-jarige Amerikaan had door zeven birdies maar 63 slagen (-7) nodig voor zijn eerste ronde en gaat aan de leiding met één slag voorsprong op de Australiër Danny Lee.

Woods, die in 2002 de US Open won op Bethpage Black, boekte bij de Masters zijn vijftiende majorzege en zijn eerste sinds de US Open van 2008. Hij jaagt nog steeds op het record van Jack Nicklaus, die achttien keer een major won.

De PGA Championship in Farmingdale - zo'n 60 kilometer ten oosten van Manhattan - duurt nog tot en met zondag.