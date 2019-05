Bokser Kubrat Pulev moet verplicht een cursus over seksuele intimidatie volgen nadat hij eind maart een televisieverslaggeefster na een interview op de mond kuste. De Bulgaar heeft daarnaast een boete van zo'n 2.800 euro gekregen.

Pulev ging zijn boekje te buiten na zijn gewonnen gevecht met Bogdan Dinu in Costa Mesa, in de Amerikaanse staat Californië. Hij pakte tijdens het interview met Vegas Sports Daily na afloop het gezicht van journaliste Jennifer Ravalo vast en gaf haar vervolgens een kus op de mond.

De 38-jarige Bulgaar werd tot juli geschorst door de California State Athletic Commission (CSAC) en hoorde dinsdag op een hoorzitting dat die straf pas wordt opgeheven als hij de cursus over seksuele intimidatie heeft gevolgd.

Dat betekent dat Pulev tot 22 juli niet in Noord-Amerika mag boksen. Als hij in de toekomst op een vergelijkbare manier over de schreef gaat, riskeert de bokser in het zwaargewicht een levenslange schorsing.

Pulev maakte aanvankelijk geen excuses in de richting van Ravalo, maar tijdens de hoorzitting van dinsdag bood hij alsnog zijn verontschuldigingen aan. Ravalo noemde het incident in maart al "vreemd" en "gênant" en claimde toen ook dat Pulev haar later op de avond nog twee keer in haar billen zou hebben geknepen.

Pulev is een van de bekendste sporters van Bulgarije. 'The Cobra' heeft in 27 professionele gevechten maar één keer verloren; het wereldtitelgevecht tegen Wladimir Klitschko in 2014.