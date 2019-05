Kickbokser Rico Verhoeven hoopt nog dit jaar tegen Badr Hari te kunnen vechten. De wereldkampioen in het zwaargewicht vindt dat Glory het verplicht is om de rematch met zijn landgenoot zo snel mogelijk te organiseren en dreigt anders zijn contract bij de profbond niet te verlengen.

"Ik wil graag dat mijn eerstvolgende gevecht tegen Badr is", zegt Verhoeven dinsdag tegen het AD. "Zoals ik het uitreken, kan dat in december. Er zijn voor Glory geen redenen om nog langer te wachten. Mijn laatste gevecht was in september. Dus in december heb ik al een jaar en drie maanden niet gevochten."

Verhoeven en Hari namen het in december 2016 in Oberhausen voor de laatste keer tegenover elkaar op en toen zegevierde Verhoeven, nadat Hari moest opgeven vanwege een armblessure. Sindsdien is een rematch al regelmatig ter sprake gekomen, maar 2,5 jaar na dato is het daar nog niet van gekomen.

De 34-jarige Hari zat een maandenlange gevangenisstraf uit vanwege geweldsdelicten en eind vorige maand werd hij voor negentien maanden geschorst vanwege een positieve dopingtest na zijn gevecht tegen Hesdy Gerges in maart 2018. Die schorsing ging in op 7 mei 2018, waardoor hij in december dit jaar weer in actie zou mogen komen.

'Glory moet gevecht met Hari leveren'

Het laatste gevecht van Verhoeven dateert zogezegd van september, toen hij met succes zijn wereldtitel in het zwaargewicht verdedigde door de Braziliaan Guto Inocente in de Johan Cruijff ArenA te verslaan.

De dertigjarige kickbokser hoopt nu tegen Hari zijn rentree te maken, anders dreigt hij zijn in december vorig jaar afgelopen contract bij Glory niet te verlengen. "Iedereen wil dat tweede gevecht tussen ons en ik heb het gewoon nog tegoed van Glory. Dit is wat ze mij moeten leveren", aldus Verhoeven.

"Ondertussen is wel mijn contract afgelopen. Pas als het gevecht is gepland, praat ik met Glory over verlenging van mijn verbintenis. Zo simpel is het. Ik wil eerst tegen Badr vechten en pas daarna komen anderen aan de beurt."

Hari verlengde vorige week zijn contract bij Glory al met drie jaar, waardoor een gevecht met Verhoeven nog steeds mogelijk is. De twee worden gezien als de twee beste zwaargewichten van het moment.

