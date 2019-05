De Nederlandse wielrensters starten met een sterk team bij de wegwedstrijd van de Europese Spelen in Minsk. Oranje heeft met Anna van der Breggen, Marianne Vos, Chantal Blaak, Amy Pieters en Lorena Wiebes meerdere troeven.

"We reizen af met een sterke selectie en rijden voor de overwinning", zegt bondscoach Loes Gunnewijk maandag op de website van wielerbond KNWU.

Van der Breggen lijkt de aangewezen kopvrouw. De Overijsselse veroverde vorig jaar op overtuigende wijze de wereldtitel in Bergen.

Bij de mannen kregen Ramon Sinkeldam, Moreno Hofland, Joris Nieuwenhuis, Dennis van Winden en Bram Welten een uitnodiging voor de wegwedstrijd.

Baanwielrenners aan de start met grote ploeg

De baanwielrenners staan aan de start met een grote ploeg met daarin onder anderen Kirsten Wild, Jan-Willem van Schip, Harrie Lavreysen en de teamsprinters.

"Een mooi evenement waar we voor de eerste keer als baansprintselectie aan deelnemen. Het is de eerste wedstrijd na het succesvolle WK in Polen. We zijn benieuwd waar we op dit moment staan en gaan voor het hoogst haalbare", aldus bondscoach Hugo Haak.

De wegwedstrijden van de vrouwen en mannen vinden respectievelijk plaats op zaterdag 22 en zondag 23 juni.

Het toernooi in het baanwielrennen wordt gehouden van vrijdag 21 tot en met zondag 30 juni in het Velódromo de la Arena de Minsk.