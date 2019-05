De Zuid-Afrikaanse atletiekbond ASA is maandag in beroep gegaan tegen de uitspraak van het internationale sporttribunaal CAS in de zaak rond atlete Caster Semenya. De bond is het niet eens met de redenatie van het CAS.

Het sporttribunaal bepaalde begin deze maand dat atletiekfederatie IAAF Semenya, die van nature een hoge testosteronspiegel heeft, medicatie mag verplichten om bij de vrouwen uit te mogen blijven komen.

De zaak maakt al langere tijd veel los. De 28-jarige Semenya is het absoluut niet eens met de redenatie van het CAS en dat geldt dus ook voor de Zuid-Afrikaanse bond.

"We tekenen zo snel mogelijk beroep aan", verklaarde een woordvoerder van de minister van Sport maandag namens de atletiekbond. De zaak moet dienen voor een rechtbank in Zwitserland, waar het CAS is gevestigd.

Regel geldt voor middellange afstanden

De nieuwe IAAF-regel over Differences of Sexual Development (DSD) geldt alleen voor de middellange afstanden (de 400 meter, 800 meter en 1.500 meter) en het hordelopen. De IAAF heeft altijd ontkend dat de regel specifiek tegen Semenya is gericht.

Het CAS is het met de IAAF eens dat de regel "noodzakelijk, redelijk en evenredig" is voor eerlijke concurrentie bij vrouwen. Het sporttribunaal sloot niet uit sluit in de toekomst alsnog maatregelen te nemen tegen de DSD-voorschriften.

Semenya, tweevoudig olympisch en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter, liet eerder al weten dat ze zich niet neerlegt bij de uitspraak, al is nog niet bekend of ze het net als de ASA ook hogerop zoekt om de uitspraak aan te vechten.