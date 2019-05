Handbalsters Nycke Groot heeft zondag met haar club Györi voor de derde keer op rij de Champions League gewonnen. De Hongaarse ploeg was in de finale in Boedapest met 25-24 te sterk voor het Russische Rostov Don.

De 31-jarige Groot was eenmaal trefzeker voor Györi in de finale. Bij Rostov eiste Lois Abbingh met zeven doelpunten een hoofdrol voor zich op.

Györi stond de gehele wedstrijd op voorsprong en leidde bij rust met 15-11. In de slotfase knokte Rostov zich terug. Abbingh maakte in de slotminuut de aansluitingstreffer, maar zag haar poging voor de gelijkmaker vervolgens gekeerd worden.

Dankzij haar doelpunt in de finale werd Groot topscorer aller tijden in de Final Four, het finaleweekend waarin de beste vier Europese clubs het tegen elkaar opnemen. Ze bracht haar totaal op 57 goals en passeerde daarmee de Roemeense Cristina Neagu.

Voor Groot was het haar laatste wedstrijd in dienst van Györi. De spelverdeelster, die vorig jaar december op het EK in Frankrijk haar laatste interland speelde, maakt komende zomer de overstap naar het Deense Odense.

Vreugde bij de speelsters van Györi na het winnen van de finale. (Foto: ANP)