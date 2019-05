Mathieu van der Poel is voor de tweede keer in zijn carrière eindwinnaar geworden van de Belgian Mountainbike Challenge. De Brabander was zondag ook de sterkste in de slotrit.

De 24-jarige Van der Poel hield in de slotrit over 62 kilometer van en naar La Roche zijn landgenoot Hans Becking (tweede) en de Belg Wout Alleman (derde) net achter zich.

Daarmee boekte de wereldkampioen veldrijden zijn vierde ritzege bij de mountainbikewedstrijd in de Ardennen. Donderdag won hij de proloog, ondanks dat hij werd gehinderd door een tractor op het parcours. Vervolgens triomfeerde hij zowel in de eerste als de tweede reguliere etappe.

In het eindklassement bleef Van der Poel nummer twee Becking bijna vijf minuten voor. De winnaar van de Amstel Gold Race schreef de Belgische mountainbikewedstrijd, die geldt als de zwaarste race in de Benelux, in 2017 ook al eens op zijn naam.

Van der Poel bereidt zich voor op eerste wereldbekerwedstrijd

Van der Poel bereidt zich in België voor op de eerste wereldbekerwedstrijd op de mountainbike van dit seizoen. Die wordt op zondag 19 mei verreden in het Duitse Albstadt.

Ook komt de renner van Corendon-Circus op woensdag 15 mei nog een keer in actie op de weg. Dan staat hij aan de start van de Belgische eendagskoers Puivelde Koerse.