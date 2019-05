Kiki Bertens heeft zaterdag overtuigend het WTA-toernooi van Madrid gewonnen. De Nederlandse klopte Simona Halep in de finale en stijgt naar een historische vierde plek op de wereldranglijst.

De 27-jarige Bertens was Halep, de mondiale nummer drie, met 6-4 en 6-4 de baas op het gravel in de Spaanse hoofdstad.

Met de vierde plek op de wereldranglijst bereikt Bertens haar hoogste positie ooit en is ze bovendien de beste Nederlandse tennisster ooit. Ze lost Betty Stöve af, die in 1977 de mondiale nummer vijf was.

Bertens staat in haar loopbaan nu op negen toernooizeges. Ze was eerder de beste op de WTA-toernooien van Neurenberg (twee keer), Fez, Gstaad, Charleston, Cincinnati, Seoel en Sint-Petersburg.

De Wateringse is in voorbereiding op Roland Garros, dat later deze maand begint. Drie jaar geleden reikte ze op het Grand Slam-toernooi in Parijs tot de halve finales.

Kiki Bertens tijdens haar finale tegen Simona Halep in Madrid. (Foto: Pro Shots)

Bertens verloor geen set in Madrid

Bertens maakte op weg naar de finale van het toernooi in Madrid veel indruk door geen set in te leveren en van topspeelsters als Petra Kvitová (WTA-2) en Sloane Stephens (WTA-8) te winnen. Tegen Halep trok ze die lijn door.

In de eerste set regende het breaks, maar op 4-4 plaatste Bertens de beslissende break. Ze serveerde de set vervolgens op eigen service uit. In de tweede set nam de Nederlandse bij 2-2 wederom een break voorsprong.

Halep maakte het Bertens lastig, maar de Wateringse bleef rustig en kwam mede dankzij een bizar punt - ze sloeg ruim uit, maar de bal raakte haar opponente - op 5-3. Halep behield vervolgens haar opslag, waarna Bertens op eigen service haar derde matchpoint benutte.

De in vorm verkerende Bertens had in Madrid veel punten te verdedigen, want vorig jaar was ze er verliezend finaliste. Op de nieuwe WTA-ranking, die maandag bekend wordt, hoeft ze alleen nog Naomi Osaka, Halep en Angelique Kerber voor zich te dulden.

In aanloop naar Roland Garros komt Bertens nog in actie bij het graveltoernooi van Rome. Vorig jaar strandde ze daar in de openingsronde, wat betekent dat ze ditmaal veel punten kan verdienen voor de wereldranglijst.