Judoka Juul Franssen heeft zaterdag de bronzen medaille veroverd bij de Grand Slam in Bakoe. De Limburgse versloeg in de strijd om de derde plaats landgenote Sanne Vermeer met waza-ari.

De 29-jarige Franssen had de strijd om brons bereikt via de herkansingen, na een nederlaag tegen de Duitse Martyna Trajdos en een zege op de Poolse Agata Ozdoba-Blach met waza-ari.

De acht jaar jongere Vermeer, die te boek staat als een groot talent, verloor haar halve finale van Miku Tashiro met ippon.

De Japanse winnares van zilver op de WK van 2018, eveneens in Bakoe, pakte even later in Azerbeidzjan ook goud na een zege op de Sloveense Tina Trstenjak.

Sanne Verhagen (-57 kilogram) en Frank de Wit (-81 kilogram) werden al in de tweede ronde uitgeschakeld.

Franssen stond in 2017 meer dan een jaar langs de kant omdat ze in de clinch lag met de Nederlandse judobond. Ze weigerde namelijk in Papendal te trainen en kreeg uiteindelijk na een aantal rechtszaken gelijk.