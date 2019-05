Nederland komt met een estafetteploeg voor de 4x100 meter uit op de WK in Doha. Christopher Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina en Taymir Burnet kwalificeerden zich zaterdag tijdens de World Relays in Yokohama voor de mondiale eindstrijd in de hoofdstad van Qatar.

Het viertal eindigde als vierde in de series (38,67) en tekende na diskwalificaties voor de tiende tijd. De sprinters voldeden zo aan de limiet voor deelname aan de WK in Doha, zo bevestigt de Nederlandse atletiekbond.

De Nederlandse mannen en vrouwen op de 4x400 meter krijgen zondag een herkansing. Ze mogen naar het WK in Doha als ze als eerste of tweede in de B-finale eindigen.

Ramsey Angela, Terrence Agard, Leimarcin Bonevacia en Tony van Diepen finishten in 3.04,30 als derde in de serie, achter het favoriete Trinidad en Tobago (3.02,49) en Zuid-Afrika.

De Nederlandse vrouwen wisten zich ook niet voor de finale van de 4 x 400 meter te kwalificeren. Ze eindigden met een tijd van 3.30,07 als vierde in de serie, achter de Verenigde Staten (3.25,72), Italië en Frankrijk.

Lisanne de Witte kwam niet in actie. Zij werd vervangen door haar zus Laura. Het is nog onduidelijk of Lisanne wel met Madiea Ghafoor, Lieke Klaver en Femke Bol in de B-finale kan uitkomen.