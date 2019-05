De Golden State Warriors hebben zich voor de finale van de play-offs in de Western Conference geplaatst. De formatie uit Californië bracht de Houston Rockets vrijdagavond (lokale tijd) de beslissende nederlaag toe.

De Warriors zegevierden nipt met 113-118 in het Toyota Center in Houston en kwamen zo op een beslissende 4-2-voorsprong in de best-of-sevenserie. Stephen Curry was de grote man bij de bezoekers met 33 punten, vier assists en vijf rebounds.

James Harden toonde zich de productiefste speler in het veld - de sterspeler van de Houston Rockets tekende voor 35 punten, vijf assists en acht rebounds - maar het was niet genoeg om zijn ploeg voor eigen publiek aan de overwinning te helpen.

De Warriors, die het moesten stellen zonder de geblesseerde Kevin Durant, blijven door de overwinning in de race om voor het derde jaar op rij en voor de vierde keer in de afgelopen vijf jaar de NBA-titel te veroveren.

In de finale van de play-offs in de Western Conference wacht de Warriors een krachtmeting met de Denver Nuggets of de Portland Trail Blazers. In die best-of-sevenserie is de stand na zes wedstrijden nog 3-3.