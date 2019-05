Michael van Gerwen gooide donderdag in de 15e speelronde van de Premier League of Darts misschien wel zijn beste partij van het jaar. Hij liet Peter Wright met 8-1 kansloos en dat stemt hem meer dan tevreden.

Door de zege staat 'Mighty Mike' in de play-offs, waarin de vier beste darters van de Premier League om 23 mei in de O2 Arena in Londen strijden om de eindzege.

Van Gerwen, winnaar van de Premier League in 2013, 2016, 2017 en 2018, haalde tegen Wright een gemiddelde van liefst 110,85 per drie pijlen, zijn hoogste gemiddelde van het jaar.

"Het belangrijkste doel was kwalificatie", stelde Van Gerwen na afloop. "Daar moest ik goed voor spelen en ik ben blij dat dat is gelukt. Ik kan hier heel tevreden mee zijn, ik heb weinig fout gedaan."

De Brabander was vol lof over Wright, die volgens hem meer had verdiend dan slechts één leg. "Peter stond goed te gooien. Hij pushte me echt, waardoor we het maximale uit onszelf wisten te halen."

'Druk op Cross zo groot mogelijk maken'

Het doel voor volgende week, als de reguliere competitie eindigt in Leeds, is om Rob Cross van de eerste plek af te stoten. De Engelsman, die Mensur Suljovic met 8-4 aan de kant zette, heeft een punt meer dan Van Gerwen.

Van Gerwen eindigde bij zijn eerdere zes deelnames steeds als eerste en dat wil hij dit jaar herhalen. Dat levert hem behalve de eer ook een cheque van 29.000 euro op. "Ik heb er altijd vertrouwen in gehaald dat ik de play-offs zou halen, maar het zou ook veel voor me betekenen als ik bovenaan in de groep kan eindigen."

Hij moet dan zelf winnen van Suljovic en hopen dat Cross niet wint van James Wade. "Ik weet wat ik moet doen, maar uiteindelijk kan ik het alleen mezelf kwalijk nemen dat ik zo veel punten heb verspeeld. Ik ga er alles aan doen om de druk op Rob zo groot mogelijk te maken."