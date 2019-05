De Milwaukee Bucks hebben woensdagavond (lokale tijd) de finale van de Eastern Conference bereikt in de NBA. De ploeg won het vijfde duel in de play-offs met 116-91 en trok zo de best-of-sevenserie naar zich toe.

Het is voor het eerst sinds 2001 dat de Bucks in de finale van de Eastern Conference staan. De ploeg van sterspeler Giannis Antetokounmpo - kortweg Giannis - treft daarin de winnaar van de tweestrijd tussen de Toronto Raptors en Philadelphia 76ers. Toronto leidt in die serie met 3-2.

De Bucks hadden hun eerste play-off tegen de Detroit Pistons nog eenvoudig met 4-0 gewonnen, maar gingen tegen de Celtics in hun eerste partij hard onderuit. De equipe herstelde zich uitstekend en won de vier daaropvolgende duels.

Giannis was woensdag met twintig punten, acht rebounds en acht assists weer van grote waarde. De Griek, topkandidaat om tot 'MVP' uitgeroepen te worden, was in de vier winstpartijen goed voor in totaal 120 punten.

Bucks azen op tweede NBA-titel

De vedette wist wel waar het in de eerste partij misging. "We waren niet gefocust genoeg, we speelden niet als onszelf. We hebben onze aanpak daarna veranderd", stelde Giannis.

"Uiteindelijk wisten we dat we nog nooit zo ver waren gekomen. We zijn erg hongerig om onze doelen te bereiken, dat is het enige dat voor ons telt. Zolang we zelf het maximale doen, maakt het niet uit wat anderen daarover zeggen."

De Bucks azen op hun tweede titel in het bestaan van de club. De enige keer dat de ploeg uit Wisconsin het kampioenschap in de NBA wist te winnen, was in 1971. Drie jaar later verloren de Bucks de finale.