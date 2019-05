Kickbokser Badr Hari blijft na zijn dopingschorsing vechten voor profbond Glory. De zwaargewicht heeft woensdag een driejarig contract ondertekend bij de bond.

De 34-jarige geboren Amsterdammer staat nog tot begin december aan de kant, nadat hij vorig jaar werd betrapt op doping. Hij werd negentien maanden geschorst voor dat vergrijp.

Hari werd in maart 2018 tijdens Glory 51 in Rotterdam positief bevonden. Zijn schorsing ging in op 7 mei vorig jaar, het moment waarop hij op de hoogte werd gesteld van de positieve test. Hij vocht de straf niet aan.

De Nederlands-Marokkaanse oud-wereldkampioen won destijds na drie rondes van Hesdy Gerges. Hij maakte in die partij na vijftien maanden afwezigheid zijn rentree na een gevangenisstraf.

Gevecht met Verhoeven blijft mogelijk

Door de driejarige contractverlenging blijft een gevecht met Rico Verhoeven mogelijk, al is nog altijd onduidelijk of de Brabander zijn contract bij Glory verlengt. De verbintenis liep begin dit jaar af.

Verhoeven en Hari troffen elkaar in december 2016 voor het laatst. Verhoeven won toen, nadat Hari op moest geven vanwege een armblessure. Sindsdien gaan er veel geluiden over een 'rematch' tussen de twee topvechters. Daar is mede door de celstraf en de schorsing van Hari nog geen datum voor geprikt.

Verhoeven liet vorig jaar nog weten dolgraag het gevecht met Hari aan te gaan. "Natuurlijk is Rico-Badr een wedstrijd waar veel mensen naar uit zouden kijken. Ik zou dat ook doen", zei de Brabander. "Bij een wedstrijd tegen Badr zouden de media ontploffen. We zijn twee supersterren in het kickboksen."