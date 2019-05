Zo emotioneel als vorig jaar wordt het waarschijnlijk niet, maar Niek Kimmann hoopt komend weekend wederom op een zege bij de wereldbeker BMX op Papendal. Ook omdat elk resultaat tot juni volgend jaar belangrijk is met het oog op olympische kwalificatie.

Kimmann komt bij de ingang van sportcentrum Papendal zo vaak langs het bord dat de dagen aftelt naar de komende Olympische Spelen, dat hij er meestal geen acht meer op slaat.

"Dat bord is hartstikke mooi, maar ik kijk er tegenwoordig nog maar af en toe op", zegt de 22-jarige BMX'er met een lach in gesprek met NUsport.

Het is dus maar de vraag of de wereldkampioen van 2015 zaterdag op weg naar de eerste wedstrijddag van de World Cup op zijn thuisbaan ziet dat het nog 440 dagen is tot de openingsceremonie van Tokio 2020. Zeker is wel dat de Spelen ergens op zaterdag door zijn hoofd zullen schieten.

"Ik ben elke dag wel even bezig met Tokio", geeft Kimmann toe. "Soms bewust, soms onbewust. Het zit altijd in mijn achterhoofd, al zal ik me eerst nog moeten plaatsen."

Niek Kimmann. (Foto: ANP)

'We moeten al rekening houden met kwalificatie'

Die olympische kwalificatie maakt het komende wereldbekerweekend op Papendal - altijd al een hoogtepunt op de kalender voor de Nederlandse BMX'ers - nog wat belangrijker.

Om volgend jaar met het maximale aantal van drie fietscrossers aan de start te staan in Tokio, moet Nederland als land op 2 juni 2020 eerste of tweede staan op de olympische kwalificatieranking. De nummers drie tot en met zes mogen twee BMX'ers afvaardigen en de nummers zes tot en met elf slechts één.

Momenteel staat Nederland bij de mannen - vooral door de goede resultaten van Kimmann sinds september vorig jaar - op de tweede plek, vlak achter koploper Frankrijk. Maar er zijn de komende dertien maanden nog een flink aantal wedstrijden die meetellen voor de ranking, te beginnen met de twee wereldbekerdagen op Papendal dit weekend.

"De Spelen lijken nog heel ver weg, maar wij moeten elke wedstrijd al rekening houden met de kwalificatie", zegt Kimmann. "Het ging met mij twee weken geleden bij de wereldbeker in Manchester iets minder dan ik had gehoopt (Kimmann werd achtste en tweede, red.), maar ik stond wel twee keer in de finale en dat is belangrijk voor onze ranking."

Dat betekent niet dat de fietscrosser uit Overijssel zaterdag en zondag op safe zal rijden. "In onze sport is het bijna niet te doen om risico's te vermijden. Soms heb je juist meer kans op een ongeluk als je geen risico's neemt. Ik wil dit weekend gewoon strakke rondes rijden en misschien kan ik dan wel winnen."

Niek Kimmann omhelst Jelle van Gorkom na zijn wereldbekerzege in 2018.

'Zege van vorig jaar was heel speciaal'

Bijna een jaar geleden boekte Kimmann bij de wereldbeker in eigen land een van de mooiste zeges uit zijn loopbaan. Op de dag dat oud-teamgenoot Jelle van Gorkom voor het eerst na zijn zware trainingsongeluk weer langs de baan op Papendal zat, reed de kopman van het Nederlandse BMX naar goud.

"Ik kwam laatst wat krantenverhalen over vorig jaar tegen en barstte bijna weer in huilen uit", aldus Kimmann. "Winnen is altijd mooi, maar winnen op de dag van het eerbetoon aan Jelle was wel heel speciaal."

Van Gorkom was in januari 2018 samen met Kimmann aan het trainen toen hij zwaargewond raakte na een botsing met een ketting die onder aan de startheuvel hing. De winnaar van olympisch zilver in 2016 lag twee weken in coma, maar was vier maanden later voldoende hersteld om Kimmann een mooie en emotionele omhelzing te geven direct na de wereldbekerzege van zijn maatje.

"Ik heb die dag volwassen mannen met tranen in hun ogen gezien", stelt Kimmann. "Ik hoop dit weekend op dezelfde uitslag, maar het wordt lastig om net zo'n bijzonder gevoel als vorig jaar te krijgen."

De wedstrijden op Papendal beginnen zaterdag om 14.35 uur en zondag om 14.05 uur. De finales zijn zaterdag om 19.05 uur (vrouwen) en 19.15 uur (mannen) en op zondag om 18.40 uur (vrouwen) en 18.50 uur (mannen).