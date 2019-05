MotoGP-ster Andrea Dovizioso maakt volgende maand een uitstapje naar de autosport. De Italiaanse motorcoureur doet begin juni mee aan de DTM-races in het Italiaanse Misano.

Audi heeft de 33-jarige Dovizioso gestrikt als vervanger van Pietro Fittipaldi, die in het weekend van 8 en 9 juni verplichtingen heeft als reservecoureur van Formule 1-team Haas in de Grand Prix van Canada.

"Ik vind het geweldig dat we met Andrea Dovizioso een echte superster als gastcoureur hebben kunnen vastleggen", zegt Audi's sportieve baas Dieter Gass. "MotoGP-coureurs zijn ware helden in Italië. Andrea komt uit de regio, won hier vorig jaar op de motor en zal heel veel extra fans trekken."

Dovizioso kan zich het uitstapje naar het toerwagenkampioenschap veroorloven, omdat er dat weekend geen race in de MotoGP op het programma staat. Toch is Gass de verantwoordelijken bij Ducati - het team waar de Italiaan normaal gesproken voor rijdt - dankbaar. "Dit is niet vanzelfsprekend en betekent heel veel, voor zowel de DTM als de sport in het algemeen."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de eerste beelden van Dovizioso in de Audi te bekijken.

'Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit mag doen'

Met dertien gewonnen Grands Prix en 53 podiumplekken geldt Dovizioso als een van de succesvolste MotoGP-coureurs van het moment, maar de Italiaan kan niet wachten om achter het stuur van de Audi RS 5 DTM te kruipen. "Ik hou van auto's en prijs me gelukkig met deze kans."

"Het wordt lastig om me er tijdens het MotoGP-seizoen goed op voor te bereiden, maar ik kijk ernaar uit om me op een aansprekend podium als dat van de DTM te laten zien. Misano is bovendien een bijzonder circuit voor iedere Italiaan en de plek waar ik vorig jaar een prachtige overwinning boekte, dus ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit mag doen."

Uitstapje van Dovizioso naar DTM is niet uniek

Drie jaar geleden verruilde Dovizioso de tweewieler ook al eens voor vier wielen. In 2016 zorgde hij voor een stunt door een van de races te winnen in de Lamborghini Super Trofeo World Final in Valencia.

Zijn gastoptreden in de DTM is bovendien niet uniek. Voormalig Formule 1-rijder en paralympiër Alex Zanardi en rallylegende Sébastien Ogier maakten vorig jaar ook al als gelegenheidscoureur hun opwachting in het toerwagenkampioenschap.

Ook is Dovizioso niet de eerste motorcoureur die van twee naar vier wielen gaat; John Surtees, Mike Hailwood en Johnny Cecotto gingen hem voor.

Dovizioso won dit jaar de openingsrace van de MotoGP in Qatar. (Foto: Pro Shots)

Italiaan staat momenteel derde in MotoGP-stand

Dovizioso, die de afgelopen twee jaar als tweede eindigde in de WK-stand, moet momenteel de Spanjaarden Marc Márquez en Álex Rins voor zich dulden in de MotoGP-rangschikking. Hij won nog wel de openingsrace van het seizoen in Qatar, maar werd derde in Argentinië en daarna vierde in de VS en Spanje.

De DTM is pas één race onderweg. De Duitser Marco Wittmann gaat na de eerste twee races op de Hockenheimring aan de leiding, voor de Nederlander Robin Frijns. In het weekend van 20 en 21 juli doen de toerwagens het TT Circuit in Assen aan.