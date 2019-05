Wereldkampioen Anthony Joshua waarschuwt Tyson Fury en Deontay Wilder dat hun langslepende onderhandelingen weleens vervelend kunnen uitpakken. De Brit zegt dat hij alleen maar sterker wordt.

"Hoe langer Wilder en Fury niet in actie komen, hoe zwaarder het voor hen zal worden, aangezien ik niet meer de bokser van twee jaar geleden ben", zegt Joshua maandag bij de BBC.

Joshua verdedigt op 1 juni zijn wereldtitel in het zwaargewicht. De Brit neemt het dan in New York op tegen de Amerikaan Andy Ruiz, die de op doping betrapte Jarrel Miller vervangt.

De 29-jarige Joshua wil tijdens zijn gevecht met Ruiz een strijdplan laten zien dat hij begon te hanteren na zijn overwinning op Wladimir Klitschko in april 2017.

'Dit wordt het eerste gevecht voor mijn nieuwe strijdplan'

"De laatste twee jaar heb ik met mijn team aan zo veel dingen buiten het boksen aandacht besteed", aldus Joshua. "Hoe kan ik zo trainen om slimmer te worden in de ring? Het heeft twee jaar geduurd om dat te verwezenlijken en dit wordt het eerste gevecht waar dat tot uiting zal komen."

"Kijk naar mijn laatste gevecht tegen Alexander Povetkin. Ik was ziek, moe, had griep en hoofdpijn. Het wordt interessant, want dit is de eerste keer dat ik deze dingen kan uitvoeren."

Eind september rekende Joshua op Wembley in zijn laatste gevecht af met Povetkin. Begin juni verdedigt hij tegen Ruiz de kampioensgordels van de WBA, IBF en WBO. Joshua won tot dusver al zijn 22 partijen, waarvan maar liefst 21 op knock-out.