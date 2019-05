Judd Trump is maandag voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen snooker geworden. De Engelsman rekende in de finale in Sheffield eenvoudig af met John Higgins.

In The Crucible had de 29-jarige Trump 27 frames nodig om de veertien jaar oudere Higgins, die vier keer de wereldtitel veroverde, aan de kant te zetten: 18-9.

Trump stond eenmaal eerder in de finale van het WK. In 2011 moest 'The Ace in the Pack' uitgerekend zijn meerdere erkennen in Higgins, die toen voor het laatst wereldkampioen werd.

Op weg naar de eindstrijd versloeg Trump achtereenvolgens Thepchaiya Un-Nooh uit Thailand, de Chinees Ding Junhui, de Schot Stephen Maguire en de Engelsman Gary Wilson. De nummer zeven van de wereld is de opvolger van de Welshman Mark Williams, die zich in de tweede ronde liet verrassen door de Engelsman David Gilbert.

Voor Trump is het zijn elfde titel op een rankingtoernooi. Eerder dit jaar was hij de sterkste op de World Grand Prix en eerder in zijn loopbaan won hij onder meer de UK Championship, tweemaal de China Open en tweemaal de European Masters.

John Higgins (Foto: Pro Shots)

Trump slaat slag in tweede sessie

Trump en Higgins begonnen zondagmiddag aan de finale van het WK en hielden aanvankelijk gelijke tred. Na de eerste sessie was de tussenstand 4-4.

In de tweede sessie nam Higgins weliswaar een 5-4-voorsprong, maar vervolgens won Trump mede dankzij twee century breaks (100 of meer punten achter elkaar) liefst acht frames op rij. Hierdoor begon hij met een comfortabele 12-5-voorsprong aan de tweede dag.

Higgins trok maandag de eerste twee frames naar zich toe, maar Trump bouwde zijn voorsprong vervolgens verder uit. 'The Wizard of Wishaw' knokte zich nog terug tot 15-9, maar hij verloor de laatste frame van de derde sessie.

In de laatste sessie maakte Trump het karwei eenvoudig af en gunde hij zijn opponent geen enkele frame meer.