Eliud Kipchoge onderneemt dit najaar een nieuwe poging de marathon onder de magische grens van 2 uur te lopen. Het Britse chemieconcern INEOS organiseert en financiert het project onder de naam INEOS 1:59 Challenge.

Het Nederlandse managementbureau Global Sports van Jos Hermens begeleidt Kipchoge in zijn recordpoging. De Keniaan is al de houder van het officiële wereldrecord op de 42,195 kilometer met een tijd van 2.01.39.

De 34-jarige Kipchoge probeerde op 6 mei 2017 al eens de barrière van 2 uur te slechten op het circuit van Monza, maar hij haalde het toen niet. De Keniaan bleef 26 seconden boven de 1 uur, 59 minuten en 59 seconden.

De tijd van 2.00.25 werd niet erkend als wereldrecord, omdat de race door onder meer de vele gangmakers niet voldeed aan de regels van de internationale atletiekfederatie (IAAF).

Sportmerk Nike had de poging destijds tot in de puntjes voorbereid. Kipchoge kreeg iedere ronde op het circuit nieuwe 'hazen' en een auto voor hem reed het gewenste tempo van ruim 21 kilometer per uur. De atleet liep op speciaal ontworpen schoenen en nuttigde een voor de recordpoging ontwikkelde sportdrank.

Eliud Kipchoge won onlangs de marathon van Londen in de tweede tijd ooit. (Foto: Pro Shots)

'Heb nu al zin in de voorbereiding'

Kipchoge is de regerend olympisch kampioen en liep in het najaar in Berlijn zijn wereldrecord. Eind april zegevierde hij voor de vierde keer in de marathon van Londen in 2.02.37.

"Ik ben er trots op dat ik de snelste marathon ooit heb gelopen, maar vind het geweldig dat ik een nieuwe kans krijg. Ik heb altijd gezegd dat de mensen geen grenzen kent; ik weet dat ik onder die 2 uur kan lopen. Ik heb nu al zin in de maanden van voorbereiding die eraan komen", meldt hij in een persbericht.

Precieze datum en locatie voor de INEOS 1:59 Challenge zijn nog niet exact bekend. De organisatoren denken aan eind september, begin oktober op een vlak parcours ergens in Londen.

"Kipchoge is de beste marathonloper ooit en de enige atleet die kans maakt door die barrière van 2 uur te breken. We willen hem graag ondersteunen en hopelijk schrijft hij straks sportgeschiedenis", aldus Jim Ratcliffe, de grote baas van INEOS, dat deze week zijn intrede deed als sponsor van de wielerploeg van Tour de France-winnaars Chris Froome en Geraint Thomas.