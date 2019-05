Marc Márquez heeft zondag bij de Grand Prix van Spanje zijn tweede zege geboekt van het MotoGP-seizoen. De Spaanse coureur van Honda gaat door zijn zege in Jerez ook aan de leiding in de WK-stand.

Márquez ging al in de eerste bocht de voor hem gestarte Fabio Quartararo en Franco Morbidelli voorbij en stond de leiding daarna niet meer af. Ook vorig seizoen was de 26-jarige Spanjaard de beste in zijn thuisland.

De twintigjarige Quartararo veroverde zaterdag als jongste coureur ooit poleposition in een MotoGP-race. De Fransman haalde de finish niet. In tweede positie viel hij uit met een technisch probleem.

Achter Márquez finishten zijn landgenoten Álex Rins en Maverick Viñales als respectievelijk tweede en derde. Voor Márquez, vijfvoudig wereldkampioen in de MotoGP, was het zijn 46e zege in een Grand Prix op het hoogste niveau.

De Italiaan Andrea Dovizioso kwam als vierde over de finish. In de WK-stand heeft hij nu vier punten minder dan Márquez, die met zeventig punten aan de leiding gaat na vier races. Rins is de nummer twee met 69 punten.

Marc Márquez is door zijn overwinning de nieuwe leider in de WK-stand. (Foto: Pro Shots)

Bendsneyder finisht als zestiende in Moto2

Bo Bendsneyder finishte de Moto2-race eerder op de dag als zestiende. WK-leider Lorenzo Baldassarri was op het Circuito de Jerez-Ángel Nieto opnieuw de beste. De Italiaan van Pons HP40 bleef de Spanjaard Jorge Navarro voor. Augusto Fernández, de Spaanse ploeggenoot van Baldassarri, werd derde.

De race werd ontsierd door een schrikbarende crash bij de start waarbij de motor van de voorin racende Australiër Remy Gardner steigerde, en hij van zijn motor vloog.

Meerdere coureurs ondervonden last van de crash. De race werd stilgelegd en bij de nieuwe start was Gardner afwezig. De Australiër leek op het eerste gezicht niet ernstig gewond te zijn geraakt.

Bendsneyder, die als twintigste startte, kon in de naar vijftien ronden ingekorte race naar de zestiende plaats rijden en viel zo net buiten de punten.

Baldassarri won drie van de vier races dit seizoen. Alleen in de Grand Prix van de Verenigde Staten viel hij uit. De Italiaan heeft 75 punten in de stand om het wereldkampioenschap, Bendsneyder heeft er 5.