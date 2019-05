Bokser Saúl 'Canelo' Alvarez heeft in de nacht van zaterdag op zondag Nederlandse tijd de wereldtitel middengewicht van boksbond IBF veroverd.

De 28-jarige Mexicaan versloeg in Las Vegas de Amerikaan Daniel Jacobs en heeft zo drie mondiale titels in het middengewicht in handen. Hij werd eerder al wereldkampioen bij boksbonden WBC en WBA.

De jury gaf de overwinning na twaalf rondes unaniem aan Álvarez met de scores 115-113, 115-113 en 116-112 in zijn voordeel. Álvarez verloor in zijn loopbaan van 55 gevechten alleen van de Amerikaan Floyd Mayweather.

"Het gevecht verliep precies zoals ik en mijn team dachten", aldus Álvarez na afloop tegen ESPN. "We wisten dat Jacobs een goede bokser is, maar gelukkig deed ik de juiste dingen volgens plan. Het was moeilijk door zijn stijl van vechten, maar ik het is me gelukt."

Veel boksfans hopen nu dat 'Canelo' het in zijn volgende gevecht op zal nemen tegen de Amerikaan Demetrius Andrade, de huidige wereldkampioen van de WBO. Bij een overwinning zou Alvarez alle wereldtitels van het middengewicht in handen hebben.

"Niemand in Mexico heeft dat ooit gedaan, het winnen van vier titels in dezelfde gewichtsklasse. Dat is dus mijn motivatie", zei Álvarez.

Saul 'Canelo' Alvarez viert zijn overwinning op Daniel Jacobs. (Foto: Pro Shots)