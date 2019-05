Biljarter Dick Jaspers is zaterdag voor de vijfde keer in zijn carrière Europees kampioen driebanden geworden. De Brabander versloeg in het Duitse Brandenburg de Italiaan Marco Zanetti in de finale.

De 53-jarige Jaspers rekende in de eindstrijd in zestien beurten af met de vier jaar oudere Zanetti: 40-31. De nummer één van de wereld onttroonde daarmee zijn tegenstander.

In de Stahlpalast in Brandenburg ging Jaspers superieur van start en nam hij een 20-9-voorsprong. Zanetti liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en knokte zich terug in de partij.

Na veertien beurten stond het hierdoor 30-30, waarna Jaspers in de volgende beurten toesloeg. Via series van acht en twee legde de biljarter uit Sint-Willibrord beslag op de titel.

In de halve finales stelde Jaspers zich al kandidaat voor de titel met een indrukwekkende zege op de Spanjaard Ruben Legazpi. Hij zette Legazpi in slechts acht beurten met 40-15 opzij.

'Dit is een wonderbaarlijk jaar geworden'

Jaspers sleepte zijn eerste Europese titel driebanden zestien jaar geleden in de wacht. Ook in 2008, 2010 en 2011 eiste hij het Europese goud voor zich op in de carambole-discipline.

Vorig jaar werd Jaspers in Caïro voor de vierde keer in zijn loopbaan wereldkampioen driebanden. In 2000, 2004 en 2011 pakte hij ook de wereldtitel. Tevens heeft hij vijf wereldbekers, 24 wereldbekertoernooien en negen Grand Prix-toernooi op zijn indrukwekkende palmares staan.

"Dit is wel een wonderbaarlijk jaar geworden met deze twee mooie titels", jubelde Jaspers na afloop van de finale. "Ik was al lang geen Europees kampioen meer geweest, mijn laatste was in 2011. Bovendien is het heel moeilijk om een finale te spelen tegen Marco Zanetti op dit kampioenschap."

Dankzij zijn Europese titel behoudt Jaspers ook de eerste plaats op de wereldranglijst. "Jaspers is de allerbeste van de wereld", complimenteerde Zanetti zijn opvolger als Europees kampioen.