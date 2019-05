Beitske Visser is er zaterdag net niet in geslaagd om op het podium te eindigen in de eerste race ooit in de W Series. De Friezin kwam op Hockenheim als vierde over de finish.

De 24-jarige Visser ging als achtste van start en werkte zich al snel op naar de zesde plaats. Vervolgens passeerde ze ook de Britse Sarah Moore en Fabienne Wohlwend uit Liechtenstein.

Visser slaagde er niet meer in om de Spaanse Marta García, die op de derde plaats reed, in te halen. Uiteindelijk gaf de Nederlandse iets meer dan drie seconden toe op de Britse winnares Jamie Chadwick.

De afgelopen jaren reed Visser onder meer in de talentklasse Formule Renault 3.5 en de GP3 Series. Ze doorliep een pittige selectieprocedure om de W Series te bereiken. Na een driedaagse test bleven er van 55 coureurs uiteindelijk achttien vrouwen over.

Britse Chadwick eerste winnares ooit in W Series

Chadwick, die van poleposition startte, bleef op Hockenheim haar landgenote Alice Powell en García ruim een seconde voor en werd zo de eerste winnares van een race in de W Series.

In totaal worden er dit seizoen zes races verreden in de nieuwe raceklasse exclusief voor vrouwen. Op 20 juli komen de coureurs in actie op het TT Circuit in Assen. De overige vier races vinden plaats op Zolder (18 mei), Misano (8 juni), de Norisring (6 juli) en Brands Hatch (11 augustus).

De achttien coureurs rijden in gelijkwaardige auto's, gebaseerd op een Formule 3-concept. De races van de W Series worden afgewerkt in het voorprogramma van de DTM, het Duitse toerwagenkampioenschap. Het totale prijzengeld is 1,5 miljoen dollar (ruim 1,3 miljoen euro).