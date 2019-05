Fabio Quartararo is sinds zaterdag de jongste coureur ooit die poleposition wist te pakken in de MotoGP. De twintigjarige Fransman start zondag vanaf de eerste plek in de Grand Prix van Spanje.

De coureur van Yamaha zette met 1.36,880 de snelste rondetijd neer in Jerez. Daarmee bleef hij teamgenoot Franco Morbidelli (1.36,962) nipt voor.

Quartararo neemt het record af van Marc Márquez. De Spanjaard was in 2013 20 jaar en 62 dagen oud toen hij in Austin voor het eerst pole pakte. Quartararo was zaterdag 20 jaar en 14 dagen oud.

Quartararo debuteert dit jaar in de MotoGP. In de eerste drie races van het seizoen werd hij achtereenvolgens zestiende, achtste en zevende.

Vijfvoudig wereldkampioen Márquez won alleen de tweede race van het jaar in Argentinië. De Catalaan start zondag als derde in Jerez.

WK-leider Andrea Dovizioso start op de vierde plek. Álex Rins, die twee weken geleden verrassend de GP van de Verenigde Staten won, begint op de negende plaats.