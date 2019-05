Rafael van der Vaart is zaterdag in de tweede ronde van de Denmark Open Darts uitgeschakeld. De 109-voudig international van Oranje debuteerde als darter op een BDO-toernooi.

Van der Vaart begon zaterdag nog met een 4-2-zege op Thomas Andersen uit Denemarken aan het toernooi in Esbjerg. In de tweede ronde was een andere Deen, Mogens Christensen, met 4-0 duidelijk te sterk voor de oud-speler van onder meer Ajax, Hamburger SV, Real Madrid en Tottenham Hotspur.

Van der Vaart debuteerde op het Deense toernooi in de BDO, dat na de PDC de grootste dartsbond is. In januari werd hij samen met wereldkampioen Michael van Gerwen nog tweede op het prominenten-WK in Duitsland, waarin beroemdheden een team vormen met dartstoppers.

Het is niet bekend of de 36-jarige Van der Vaart serieuze ambities heeft als darter. Hij nam samen met zijn broer Fernando deel aan het toernooi in Esbjerg, de stad waar hij eind 2018 zijn voetbalcarrière beëindigde. Zijn vriendin en handbalinternational Estavana Polman speelt er voor Team Esbjerg.

Ook Fernando van der Vaart uitgeschakeld

Fernando van der Vaart sneuvelde zaterdag al in de eerste ronde in Denemarken. Hij ging met 1-4 onderuit tegen Lars Boysen.

Er doen zo'n 350 darters mee aan het toernooi in Esbjerg, dat vorig jaar werd gewonnen door de Eindhovenaar Willem Mandigers. De finale wordt zondag gespeeld.