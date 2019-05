Caster Semenya zegt dat geen mens in staat is om haar te laten stoppen met hardlopen. De atlete die deze week haar beroepszaak bij het internationale sporttribunaal CAS verloor, liep en won vrijdag bij de Diamond League-wedstrijd in Doha hoogstwaarschijnlijk haar laatste 800 meter.

Atletiekunie IAAF sluit per 8 mei atletes met een hoge testosteronspiegel, zoals Semenya, uit van wedstrijden op de 400, 800 en 1.500 meter. De Zuid-Afrikaanse, die de afwijkende hoeveelheid testosteron van nature heeft, zal medicijnen moeten slikken of naar een andere afstand moeten overstappen.

Op de vraag of ze overwoog testosteronverlagende middelen te gaan gebruiken, antwoordde ze kort na haar zege in Doha resoluut: "Hell, no!" Ze heeft nog geen besluit genomen over haar toekomst, maar wil in elk geval niet stoppen als atlete.

"Het is aan God. Hij heeft mijn leven bepaald. God zal mijn leven beëindigen", zei Semenya tegen de BBC. "God heeft mijn carrière bepaald en zal die ook beëindigen. Geen mens kan mij laten stoppen met hardlopen. Hoe kan ik stoppen op mijn 28e? Ik voel me nog jong en energiek. Ik heb nog tien jaar te gaan in deze sport. Ik wil blijven doen waar ik het beste in ben, en dat is hardlopen."

De tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter won in Doha voor de dertigste keer op rij op die afstand. Ze liet weten in september terug te willen keren in Doha, waar dan de WK wordt gehouden.

Semenya toonde nauwelijks emotie na haar laatste race op de 800 meter. (Foto: Pro Shots)

Concurrente Sharp kreeg doodsbedreigingen

Lynsey Sharp, een concurrente van Semenya op de 800 meter, vertelde vrijdag dat ze de afgelopen tijd bedreigd werd. Dat zou gebeurd zijn naar aanleiding van haar eerdere uitspraken over het oneerlijke voordeel dat de Zuid-Afrikaanse in haar ogen had.

"Ik heb doodsbedreigingen gekregen, gericht aan mij en mijn familie", vertelde de 29-jarige Britse. "Dat is geen fijne situatie, dit hele gebeuren is erg ongelukkig."

Sharp - die negende werd in Doha - gaf aan dat ze niet opgelucht is nu Semenya niet meer mag meedoen op de middellange afstanden. "Ik ben nu zeker niet in de wolken. Het zijn voor alle betrokkenen elf lange jaren geweest. Ik ken Caster sinds 2008 en deze situatie kent alleen verliezers. Natuurlijk vooral Caster zelf. Maar het is niet zo dat het ik tegen haar, of wij tegen hen is."

Semenya kan binnen dertig dagen na de uitspraak van het CAS nog beroep aantekenen bij een Zwitserse rechtbank.