Caster Semenya heeft vrijdag de 800 meter gewonnen bij de Diamond League-wedstrijden in Doha. De veelbesproken Zuid-Afrikaanse atlete zegevierde in haar mogelijk laatste 800 meter ooit in een tijd van 1.54,99.

Semenya bleef dankzij een ijzersterk slot de Burundese Francine Niyonsaba (tweede in 1.57,75) en de Amerikaanse Ajee Wilson (1.58,83) ruim voor.

De tweevoudig en regerend olympisch kampioen op de 800 meter brak daarmee het seizoensrecord. Ze toonde na afloop nauwelijks emotie. Ze stak alleen haar duim omhoog toen ze in beeld werd gebracht door de camera's.

Semenya kreeg bij het binnenlopen van het stadion een oorverdovend applaus van de aanwezige toeschouwers. Ze droeg tijdens de warming-up een trainingspak van Nike met daarop het woord 'gelijkheid'.

Twee dagen geleden kende Semenya nog een enorme tegenslag. Ze kreeg bij het internationale sporttribunaal CAS geen gehoor in haar zaak tegen atletiekbond IAAF, wat betekent dat ze medicijnen moet slikken om bij de vrouwen uit te mogen komen.

Caster Semenya steekt enkel een duimpje op na haar zege op de 800 meter. (Foto: ANP)

Semenya heeft van nature een hoge testosteronspiegel

Van nature heeft Semenya een hoge testosteronspiegel, waardoor ze van de IAAF medicijnen moet gebruiken om de waarden van dat hormoon te verlagen. Als ze dat niet doet, dan mag ze volgens een nieuwe regel in wedstrijden niet meer bij de vrouwen uitkomen.

De nieuwe regel over Differences of Sexual Development (DSD), die ingaat op 8 mei, geldt alleen voor de middellange afstanden (de 400 meter, 800 meter en 1.500 meter) en het hordelopen. De IAAF heeft altijd ontkend dat de regel specifiek tegen Semenya is gericht.

Semenya liet in een eerste reactie via Twitter weten dat het "soms beter is om te reageren zonder iets te zeggen", maar zei niet veel later in een verklaring dat ze zich niet neerlegt bij de beslissing van het CAS.

"De IAAF heeft een tiental jaren geprobeerd me af te remmen, maar dat heeft me alleen maar sterker gemaakt. Het CAS zal me ook niet tegenhouden. Ik zal opnieuw opstaan en jonge vrouwen en atletes in Zuid-Afrika en de rest van de wereld blijven inspireren."