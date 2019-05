Daryl Gurney kijkt met een trots gevoel terug op zijn stunt tegen Michael van Gerwen van donderdagavond in Manchester. De Noord-Ier zorgde voor een zeldzame prestatie door de wereldkampioen voor de tweede keer in één Premier League-editie te verslaan.

De 33-jarige Gurney zegevierde met 8-5 in de Manchester Arena en boekte zijn derde opeenvolgende overwinning op Van Gerwen. Hij won op 21 maart in Berlijn ook al van de nummer één van de wereld in de Premier League (5-7) en in november 2018 was 'SuperChin' de Nederlander de baas in de finale van de Players Championship Finals.

"Michael is de beste speler ter wereld, dus het betekent heel veel voor me dat ik hem opnieuw heb verslagen", zegt een dolblij Gurney op de site van de PDC. "Om twee keer in één Premier League van hem te winnen, is een mooie statistiek."

Gurney is overigens niet de eerste die erin slaagt om Van Gerwen twee keer af te troeven in één Premier League-editie, want Peter Wright ging hem vorig jaar voor. De Schot won in februari 2018 met 7-5 van Van Gerwen in Cardiff en herhaalde dat kunstje op 18 april in Rotterdam.

Michael van Gerwen verloor met 8-5 van Gurney. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik raak niet meer in paniek tegen Van Gerwen'

Hoewel Gurney zich door zijn derde overwinning op rij laat zien als angstgegner van Van Gerwen, had de wereldkampioen zijn nederlaag voor een groot deel aan zichzelf te wijten. De Brabander gooide erg wisselvallig en kwam al snel op een 0-4-achterstand, die hij niet meer te boven kwam.

"Ik had dringend een resultaat nodig, dus gelukkig kwam ik met de volle twee punten uit de strijd", zei Gurney, die wel merkt dat hij mentaal sterker is als hij tegenover Van Gerwen staat. "In de afgelopen jaren wilde ik hem misschien iets te graag verslaan. Nu raak ik niet meer in paniek als ik tegen hem moet spelen."

Door de overwinning op Van Gerwen blijft Gurney in de race om de play-offs van 23 mei in Londen te bereiken. Hij staat nu op de vijfde plek in de Premier League-stand met zestien punten, één minder dan nummer vier Mensur Suljovic en nummer drie James Wade.

De top vier - Rob Cross gaat aan de leiding en Van Gerwen staat tweede - verovert een ticket voor de play-offs. De volgende speelronde is op donderdag 9 mei in Sheffield en een week later staat in Leeds de laatste reguliere speeldag op het programma.