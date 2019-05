Sifan Hassan en Susan Krumins hebben donderdag (lokale tijd) op de 10 kilometer bij de Payton Jordan Invitational in de Verenigde Staten de limiet voor de WK van 2019 in Doha én de Olympische Spelen van 2020 in Tokio gelopen.

De 26-jarige Hassan won de lange afstand in een tijd van 31.18,12. De zes jaar oudere Krumins kwam in het Amerikaanse Stanford ruim vijf seconden later over de streep en eindigde als tweede (31.23,81).

De twee Nederlandse atletes voldeden zo ruim aan de limiet voor de WK van later dit jaar in Qatar, die op 31.50,00 staat. De minimale prestatie-eis voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Japan ligt op 31 minuten en 25 seconden.

Hassan en Krumins waren een stuk sterker dan de rest van het veld in Stanford. Camille Buscomb uit Nieuw-Zeeland finishte op een kleine vijftien seconden van winnares Hassan als derde en vlak voor de Japanse nummer vier Ayuko Suzuki.

Hassan richt zich meer op lange afstanden

Voor Hassan zal haar prestatie in Stanford een mentale opsteker zijn, want ze richtte zich tot dit jaar vooral op de 800 en 1.500 meter. De geboren Ethiopische maakte begin 2019 bekend dat ze zich meer wil gaan focussen op de lange afstanden.

Met succes, want in februari verpulverde ze op de weg al het wereldrecord op de 5.000 meter. Hassan kondigde onlangs ook aan dat ze in juni bij de FBK Games in Hengelo haar eigen Europese toptijd op die afstand wil aanscherpen.

Krumins is juist de specialiste op de lange afstanden. De geboren Nijmeegse veroverde vorig jaar op de EK in Berlijn zilver op de 10 kilometer. Bij de WK in 2017 finishte ze als vijfde.

De WK atletiek wordt van vrijdag 27 september tot en met zondag 6 oktober gehouden in Doha. De finale van de 10 kilometer staat zaterdag 28 september op het programma in de Qatarese hoofdstad.