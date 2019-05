De World Medical Association (WMA), de overkoepelende vereniging van nationale medische organisaties, heeft donderdag geëist dat atletiekbond IAAF de veelbesproken nieuwe voorschriften voor vrouwen intrekt.

De IAAF werd woensdag door sporttribunaal CAS in het gelijk gesteld in een zaak rond atlete Caster Semenya, wat betekent dat vrouwen met een te hoge testosteronspiegel per 8 mei medicatie moeten slikken om bij de vrouwen uit te mogen blijven komen.

De nieuwe regel over Differences of Sexual Development (DSD) geldt alleen voor de middellange afstanden (de 400 meter, 800 meter en 1.500 meter) en het hordelopen. De WMA roept doktoren op om vooralsnog geen gehoor te geven aan de nieuwe IAAF-regels.

"We trekken de ethische geldigheid van de voorschriften ernstig in twijfel", zegt WMA-voorzitter Leonid Eidelman donderdag in een verklaring op de site van de organisatie.

"Ze zijn gebaseerd op zwak bewijs en zijn onderwerp van gesprek in de wetenschappelijke gemeenschap. De regels zijn ook in strijd met een aantal belangrijke ethische waarden van de WMA. We eisen onmiddellijke terugtrekking."

Caster Semenya prolongeerde in 2016 in Rio de Janeiro haar olympische titel op de 800 meter. (Foto: Pro Shots)

Semenya mogelijk in beroep

Semenya, die als tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter het voornaamste slachtoffer is van de DSD-voorschriften, legt zich niet neer bij de uitspraak van het CAS en zoekt het mogelijk hogerop.

Eerder op donderdag liet de Zuid-Afrikaanse atletiekbond ASA al weten "zeer teleurgesteld en vreselijk geschokt" te zijn dat het CAS het beroep van Semenya afwees. In navolging van Semenya overweegt ook de ASA vervolgstappen.

Overigens is Nederland sinds begin dit jaar niet meer aangesloten bij de WMA. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) verliet de organisatie wegens een plagiaatkwestie.