Beitske Visser begint dit weekend in het Duitse Hockenheim als een van de favorieten aan de W Series, de nieuwe raceklasse voor vrouwen. De Nederlandse coureur hoopt zich dit seizoen in de kijker te rijden bij DTM-, Formule E- of zelfs Formule 1-teams.

De 24-jarige Visser reed in het verleden in verschillende raceklassen tegen onder anderen de huidige Formule 1-coureurs Max Verstappen, Pierre Gasly en Carlos Sainz. Hoewel ze het nooit een probleem heeft gevonden om tegen mannen te racen, vindt ze het goed dat er nu een aparte raceklasse voor vrouwen komt.

"Dit kampioenschap is opgezet zodat meer vrouwen de kans krijgen om te racen en om beter te worden", zegt Visser in gesprek met NUsport. "Daar wil ik mijn voordeel uit halen."

Om de W Series te bereiken, heeft Visser een pittige selectieprocedure doorlopen. Vrouwelijke coureurs uit de hele wereld konden zich aanmelden, waarna er 55 rijdsters werden uitgenodigd om mee te doen aan een driedaagse test. Van die 55 coureurs bleven er uiteindelijk achttien over.

Ook de Nederlanders Shirley van der Lof, Milou Mets en Stephane Kox hoopten een plaats op de startgrid te bemachtigen, maar zij vielen af in de laatste selectieronde.

Beitske Visser. (Foto: Pro Shots)

'Doel is om kampioen te worden in W Series'

De races van de W Series worden afgewerkt in het voorprogramma van de DTM, het Duitse toerwagenkampioenschap. De achttien coureurs rijden in gelijkwaardige auto's, gebaseerd op een Formule 3-concept.

Visser staat onder contract bij BMW, een automerk dat dit seizoen actief is in de Formule E en de DTM. "De Formule 1 is natuurlijk een droom, maar gezien mijn contract is een plaats in de DTM of de Formule E realistischer. Die twee raceklassen combineren is ook mogelijk, maar dan zal ik natuurlijk wel goed moeten presteren in de W Series."

Robin Frijns is momenteel actief in het DTM- én het Formule E-kampioenschap. Visser is dit seizoen al test- en reservecoureur voor BMW in de elektrische raceklasse.

"Mijn doel is om kampioen te worden in de W Series", stelt de Friezin, die tijdens de W Series-testdag vorige maand al bovenaan de tijdenlijsten te vinden was.

"Dat zegt natuurlijk niet alles, maar het was wel fijn om te merken dat het goed ging. Ik hoop dat ik op ieder circuit voor de zege kan strijden, al doen er meer coureurs mee die erg sterk zijn."

'Wil meteen voor overwinning gaan'

Vrijdag komt Visser voor het eerst in actie op Hockenheim bij de twee vrije trainingen. Zaterdag staan de kwalificatie (11.55 uur) en de race (16.15 uur) op het programma.

"Ik kijk er erg naar uit. Hockenheim is een totaal ander circuit dan waar we tot nu toe getest hebben, maar natuurlijk wil ik ook hier meteen vol voor de overwinning gaan."

De W Series doet dit jaar op 19 en 20 juli ook Assen aan. Daarnaast wordt er gereden in het Belgische Zolder (18 en 19 mei), het Italiaanse Misano (8 en 9 juni), op de Duitse Norisring (6 en 7 juli) en het Britse circuit van Brands Hatch, waar het seizoen in het weekend van 10 en 11 augustus wordt afgesloten.