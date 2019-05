De Zuid-Afrikaanse atletiekbond ASA is "zeer teleurgesteld en vreselijk geschokt" dat het internationale sporttribunaal CAS Caster Semenya woensdag in het ongelijk stelde in haar beroep tegen de nieuwe regelgeving van de internationale atletiekfederatie IAAF.

"We kunnen er niet bij dat een zeer gerespecteerd orgaan als het CAS zonder aarzelen discriminatie kan steunen", schrijft de ASA in een verklaring op zijn site.

Het CAS oordeelde woensdag in een geruchtmakende zaak dat de IAAF nieuwe regels mag invoeren die atletes met een van nature te hoge testosteronspiegel verplichten om medicijnen te slikken om de waarden van het hormoon te verlagen.

De Zuid-Afrikaanse wereldtopper Semenya (28) is de bekendste atlete die per 8 mei geen wedstrijden meer zou mogen lopen als ze geen testosteronverlagende medicijnen wil slikken.

De tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter vindt de regel oneerlijk en stapte daarom, gesteund door de ASA en de Zuid-Afrikaanse regering, naar het CAS.

Caster Semenya prolongeerde in 2016 in Rio de Janeiro haar olympische titel op de 800 meter. (Foto: Pro Shots)

'CAS rechtvaardigt discriminatie'

De ASA "respecteert" het besluit van het hoogste sporttribunaal, maar is het er duidelijk zeer mee oneens. De Zuid-Afrikaanse bond is met name boos over een passage over discriminatie in het oordeel van het CAS.

"Het panel oordeelt dat de nieuwe regels discriminerend zijn, maar de meerderheid van het panel vindt, op basis van het bewijs dat is ingediend, dat deze discriminatie nodig, redelijk en proportioneel is voor het doel van de IAAF om de integriteit van vrouwelijke atleten te waarborgen", schrijft het CAS.

Het tribunaal, dat twee tegen één in het nadeel van Semenya stemde, bedoelt hiermee dat de nieuwe regel over Differences of Sexual Development (DSD) ervoor moet zorgen dat atletes met een relatief hoog testosteronniveau geen oneerlijk voordeel hebben ten opzichte van atletes die 'normale' waardes van het hormoon hebben.

"Zuid-Afrika weet veel van discriminatie en het CAS vindt het nu een goed idee om de wonden van het apartheidssysteem weer te openen, een systeem dat door de hele wereld is veroordeeld als een misdaad tegen de menselijkheid", doelt de ASA op het systeem van rassenscheiding dat tussen 1948 en 1990 bestond in Zuid-Afrika.

"Het CAS staat op deze manier discriminatie toe én doet er ook heel veel aan om het te rechtvaardigen, en dat ondermijnt de integriteit van het orgaan. Wij vinden hun oordeel schandalig."

ASA denkt na over volgende stappen

De ASA ziet in de uitleg van het oordeel wel voldoende ruimte om na te denken over verdere stappen. De bond kan binnen dertig dagen naar het Zwitserse hooggerechtshof stappen om het besluit van het CAS aan te vechten. "We zullen het oordeel bestuderen en snel besluiten of we deze stap zullen zetten", schrijft de ASA.

Semenya zei woensdag in een reactie al dat ze niet van plan is zich neer te leggen bij het oordeel van het CAS. "Deze beslissing zal me niet tegenhouden. Ik zal opnieuw opstaan en jonge vrouwen en atletes in Zuid-Afrika en de rest van de wereld blijven inspireren."

De IAAF toonde zich in een reactie "verheugd" over het besluit van het CAS. "Zonder deze uitspraak zouden we in een positie zijn gekomen waarin vrouwen met normale testosteronwaarden in prestatief opzicht in het nadeel zouden zijn in vergelijking met atletes die hogere testosteronspiegels hebben."

De nieuwe regel over DSD geldt alleen voor de middellange afstanden (de 400 meter, 800 meter en 1.500 meter) en het hordelopen. De IAAF heeft altijd ontkend dat de regel specifiek tegen Semenya is gericht.

Semenya loopt vrijdag bij de Diamond League-wedstrijd nog de 800 meter, omdat de nieuwe regels pas volgende week ingaan. De Zuid-Afrikaanse liep vorige week bij de nationale kampioenschappen de 5.000 meter, een afstand waarvoor ze geen medicijnen hoeft te slikken.