Caster Semenya weigert zich erbij neer te leggen dat het internationaal sporttribunaal CAS haar beroep tegen de nieuwe regelgeving van de internationale atletiekfederatie IAAF heeft afgewezen. De Zuid-Afrikaanse is een van de atletes met een van nature te hoge testosteronspiegel en moet die voortaan met medicijnen minimaliseren.

"De IAAF heeft een tiental jaren geprobeerd me af te remmen, maar dat heeft me alleen maar sterker gemaakt", zegt de tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter in een verklaring.

"De beslissing van het CAS zal me niet tegenhouden. Ik zal opnieuw opstaan en jonge vrouwen en atletes in Zuid-Afrika en de rest van de wereld blijven inspireren."

Semenya en haar advocaten overwegen het besluit elders aan te vechten, maar daar nemen ze pas in een later stadium een definitieve beslissing over.

De IAAF voert de regel, die voor hardloopsters op de afstanden tussen 400 en 1500 meter geldt, per 8 mei in omdat vrouwen met een hogere testosteronwaarde in het voordeel zouden zijn.

Caster Semenya komt juichend over de streep. (Foto: ANP)

IAAF is CAS dankbaar

Het CAS kon zich in die redenering, die tot een eerlijkere strijd moet leiden, vinden en de IAAF is het sporttribunaal daar dankbaar voor.

"Zonder deze uitspraak zouden we in een positie zijn gekomen waarin vrouwen met normale testosteronwaarden in prestatief opzicht in het nadeel zouden zijn in vergelijking met atletes die hogere testosteronspiegels hebben."

"We zijn verheugd dat onze regelgeving noodzakelijk, redelijk en proportioneel is bevonden om het legitieme doel van de IAAF te bereiken: het behoud van de integriteit van de vrouwelijke atletiek in officiële wedstrijden."

Eerder omschreef het CAS de zaak-Semenya als "een van de cruciaalste zaken" in zijn geschiedenis, met mogelijk verregaande consequenties voor de atletiek en de sport in het algemeen.