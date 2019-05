Atlete Caster Semenya heeft woensdag bij het internationale sporttribunaal CAS geen gehoor gekregen in haar zaak tegen atletiekbond IAAF, wat betekent dat de Zuid-Afrikaanse medicijnen moet slikken om bij de vrouwen uit te mogen komen.

Semenya heeft van nature een hoge testosteronspiegel. Ze moet van de IAAF medicijnen slikken om de waarden van dat hormoon te verlagen. Als ze dat niet doet, dan mag de atlete volgens een nieuwe regel in wedstrijden niet meer uitkomen bij de vrouwen.

De tweevoudig olympisch en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter vindt die regel oneerlijk en stapte daarom naar het CAS. Het sporttribunaal zou eigenlijk een maand geleden al oordelen, maar dat werd uitgesteld nadat beide partijen aanvullend bewijsmateriaal hadden aangeleverd.

De nieuwe regel over Differences of Sexual Development (DSD) geldt alleen voor de middellange afstanden (de 400 meter, 800 meter en 1.500 meter) en het hordelopen. De IAAF heeft altijd ontkend dat de regel specifiek tegen Semenya is gericht.

CAS: Regel is noodzakelijk

Volgens het CAS is de 28-jarige Semenya er niet in geslaagd om te bewijzen dat het IAAF-beleid oneerlijk is. Het sporttribunaal stelt dat de regel van de atletiekfederatie "noodzakelijk, redelijk en evenredig" is voor eerlijke concurrentie bij vrouwen.

Het CAS sluit niet uit in de toekomst alsnog maatregelen te nemen tegen de DSD-voorschriften. "Hoewel het beschikbare bewijs nog niet voldoende is, kan dit in de toekomst veranderen, tenzij de eerlijkheid van de uitvoering van de regels in twijfel zal worden blijven getrokken."

Semenya reageerde op Twitter op de uitspraak van het CAS met de tekst: "Soms is het beter om te reageren zonder iets te zeggen."

Eerder omschreef het CAS de zaak-Semenya als "een van de cruciaalste zaken" in zijn geschiedenis, met mogelijk verregaande consequenties voor de atletiek en de sport in het algemeen.