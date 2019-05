Fernando Alonso zal alleen dit jaar nog langeafstandraces zoals de 24 uur van Le Mans rijden. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 gaat daarna op zoek naar "nieuwe uitdagingen".

Toyota bevestigt woensdag dat de 37-jarige Alonso nog twee langeafstandraces voor het team zal rijden. De Spanjaard die afgelopen jaar na 311 Grands Prix afscheid nam van de Formule 1 blijft wel voor het Japanse merk actief.

"Ik heb ervan genoten om deel uit te maken van het team van Toyota Gazoo Racing in het WEC (World Endurance Championship, red.), maar dit hoofdstuk komt ten einde. Mijn zege in de 24 uur van Le Mans in 2018 is een van de hoogtepunten in mijn carrière en zal me altijd bijblijven", zegt Alonso in een verklaring van Toyota.

Er staan in het seizoen 2018/2019 nog twee races op het programma in het WEC: komend weekend de 6 uur van Spa-Francorchamps en op 15 en 16 juni de 24 uur van Le Mans.

"Daarna is het tijd om nieuwe uitdagingen op te pakken", aldus Alonso. "Er zijn nog veel interessante mogelijkheden binnen Toyota."

Alonso jaagt op 'Triple Crown of Motorsport'

Wat Alonso in de toekomst van plan is, moet nog worden bekendgemaakt. Mogelijk wil hij in januari 2020 deelnemen aan de Dakar Rally, die dan voor het eerst in Saoedi-Arabië wordt gehouden. Daarnaast jaagt hij nog altijd op de 'Triple Crown of Motorsport'.

Alonso heeft twee van de drie onderdelen van de Triple Crown al gewonnen, namelijk een Formule 1-zege in Monaco of het wereldkampioenschap Formule 1 en een zege in de 24 uur van Le Mans. De ervaren coureur moet alleen nog de Indy 500 op zijn naam zien te krijgen.

Alonso kende in 2017 een veelbelovend debuut in Indianapolis, maar door een motorprobleem haalde hij de finish niet. Op zondag 26 mei zal hij voor de tweede keer deelnemen aan de fameuze IndyCar-race.