De Tilburg Trappers zijn er dinsdagavond niet in geslaagd om voor het vierde jaar op rij de titel te veroveren in de Oberliga. De ijshockeyclub ging na een zenuwslopende beslissingswedstrijd tegen EV Landshut met 2-4 onderuit.

Zowel de Trappers als het Duitse Landshut boekte in de best-of-fiveserie twee zeges, waardoor er een beslissende vijfde wedstrijd in het IJssportcentrum Stappegoor nodig was om de algehele kampioen aan te wijzen.

De thuisploeg begon nog wel goed aan het bij vlagen verhitte duel voor eigen publiek, want Giovanni Vogelaar maakte er in de eerste periode 1-0 van. Landshut trok de stand aan het einde van de tweede periode weer gelijk.

In de laatste periode leek Max Hermens de Trappers met de 2-1 naar de zege te leiden, maar diezelfde Hermens ging even later defensief in de fout en leidde zo de gelijkmaker in. Na een zogenoemde powerplaygoal pakten de Duitsers in de slotfase de voorsprong en een minuut voor het einde viel ook de 2-4.

De Trappers maakten in 2015 de overstap van de Eredivisie naar de Duitse competitie - het niveau in Nederland lag voor de Tilburgers te laag - en boekten sindsdien de nodige successen. De formatie kroonde zich de laatste drie jaar tot kampioen in de Noordelijke Oberliga, het derde niveau in Duitsland.

Normaal gesproken promoveert de kampioen naar het tweede niveau, maar voor de Trappers geldt dat niet. Een merendeel van de clubs in de Tweede Bundesliga wil geen buitenlandse teams in de competitie.