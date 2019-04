Eliud Kipchoge heeft zondag voor de vierde keer in vijf jaar tijd de marathon van Londen gewonnen. De wereldrecordhouder verpulverde zijn eigen parcoursrecord. De Nederlander Michel Butter finishte niet.

Kipchoge toonde in de Engelse hoofdstad nog maar eens aan dat hij de beste marathonloper ooit is. De 34-jarige Keniaan won zijn tiende marathon op rij en liep met 2 uur, 2 minuten en 37 seconden de tweede tijd ooit. Hij was alleen zelf één keer sneller, vorig jaar in Berlijn (2.01.39).

Het parcoursrecord in Londen stond met 2.03.05 ook al op naam van Kipchoge, die de grote marathon in Engeland eveneens in 2015, 2016 en 2018 op zijn naam schreef.

Met nog een kleine 2 kilometer te gaan, schudde Kipchoge met een tempoversnelling de Ethiopiërs Mosinet Geremew en Mule Wasihun van zich af en liep hij overtuigend naar de winst. Geremew eindigde als tweede in 2.02.55, de derde tijd ooit. Wasihun werd derde met 2.03.16, de elfde tijd ooit gelopen.

De Britse fans hoopten op een strijd tussen Kipchoge en thuisfavoriet Mo Farah, maar de Engelse grootheid op de baan kwam in 2.05.38 niet verder dan plek vijf. Butter, die goed op weg was om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, viel na ruim 30 kilometer uit.

Regerend olympisch kampioen Kipchoge mag zich met vier zeges in Londen nu alleen recordhouder noemen. De Mexicaan Dionicio Cerón (1994, 1995 en 1996) en de Keniaan Martin Lel (2005, 2007 en 2008) wonnen drie keer.

Brigid Kosgei finishte solo op the Mall. (Foto: Pro Shots)

Keniaanse Kosgei wint bij vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege in Londen voor de eerste keer naar Brigid Kosgei. De 25-jarige Keniaanse soleerde naar de winst in een persoonlijk record van 2.18.20. Het is haar tweede succes op rij in een grote marathon, want afgelopen oktober was ze in Chicago de beste na 42,195 kilometer.

Kosgei behoorde vooraf tot de favorieten, want in de vorige editie van de marathon in de Engelse hoofdstad eindigde ze al als tweede. Toen moest ze landgenote Vivian Cheruiyot voor zich dulden, maar deze keer waren de rollen omgedraaid.

Na ongeveer 30 kilometer trok Kosgei ten aanval en nam ze afstand van haar concurrenten. Cheruiyot probeerde nog aan te haken, maar kon het tempo van haar landgenote niet bijbenen. Ze finishte wel als tweede, in 2.20.14.

De Ethiopische Roza Dereje werde derde in 2.20.51. Drievoudig winnares Mary Keitany eindigde als vijfde in 2.20.58.