Joost Luiten heeft zaterdag goede zaken gedaan op het golftoernooi om de Trophee Hassan II in Rabat, dat tot de Europese Tour behoort. De Nederlander klom in de derde ronde van de 42e naar de gedeeld 21e plaats.

Luiten had voor zijn derde ronde 71 slagen nodig, twee onder het baangemiddelde. Hij noteerde vijf birdies en drie bogeys.

De Bleiswijker staat met 219 slagen na drie ronden op par. Hij was donderdag begonnen met een ronde op par en ging vrijdag verder met een ronde van 75 slagen, twee boven het baangemiddelde.

De Zuid-Afrikaan Erik van Rooyen gaat na drie dagen aan de leiding. Hij had voor zijn derde ronde 68 slagen nodig en staat op acht slagen onder het baangemiddelde.

Van Rooyen heeft één slag voorsprong op de Spaanse nummer twee Jorge Campillo en twee slagen op de Amerikaanse nummer drie Sean Crocker.

'Score van -2 op zich gewoon goed'

Luiten was na afloop tevreden met zijn derde ronde, maar hij hoopt wel dat hij zondag in de afsluitende vierde ronde de foutjes op de green kan vermijden.

"Een score van -2 vandaag is op zich gewoon goed. Er was minder wind en het was een mooie dag om te golfen. Ik speelde goed en de swing voelde lekker", zegt hij op zijn eigen website.

"Helaas maakte ik op de green wat foutjes. Bij met name bij mijn lange putts had ik het gevoel niet. Dat kostte me een drieputt hole 6 én 9. Maar er zaten ook zeker goede holes tussen."