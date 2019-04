Robin Frijns heeft zaterdag voor het eerst een race gewonnen in de Formule E, de klasse voor elektrisch aangedreven auto's. De 27-jarige Nederlander was de sterkste in Parijs.

Frijns bleef in de race die werd geteisterd door slecht weer en de nodige crashes knap de Duitser André Lotterer (tweede) en diens landgenoot Daniel Abt (derde) voor.

De Limburger pakte bovendien ook de leiding in het kampioenschap over van de Belg Jérôme d'Ambrisio. Hij heeft één punt voorsprong op nummer twee Lotterer en elf punten op de Portugese nummer drie Antonio Félix Da Costa.

Frijns was als derde gestart in Parijs. Hij klom al snel een plekje omdat de Britse pole-bezitter Oliver Rowland al snel zijn wagen in de muur parkeerde en kwam niet veel later zelfs aan kop na problemen bij Rowlands Franse teamgenoot Sébastien Buemi.

Gele vlaggen en safety car

De race kreeg vervolgens door hevige regen en tal van incidenten twee keer te maken met gele vlaggen en daarna met een safety car. Frijns hield echter stand en pakte 26 zeer belangrijke WK-punten.

"Dit was de moeilijkste race uit mijn carrière. Als je aan de leiding rijdt is regen wel het laatste wat je wil. André zat me op de hielen, dus ik was opgelucht toen ik aan de finish kwam", zei Frijns in een eerste reactie.

Frijns belandde in het verleden al wel al twee keer op het podium in de Formule E. Hij werd eerder dit seizoen tweede in Marrakesh en derde in Hong Kong.