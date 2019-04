Ranomi Kromowidjojo is de lucratieve Champions Swim Series in het Chinese Guangzhou zaterdag begonnen met brons op de 100 meter vlinderslag.

De 28-jarige Groningse tikte in de finale aan in 58,77, een persoonlijk record. Ze was wel ruim anderhalve seconde langzamer dan de Zweedse Sarah Sjöström, die overtuigend zegevierde met een tijd van 57,16.

Het zilver ging naar de Amerikaanse Kelsi Dahlia, die er net als Kromowidjojo niet in slaagde om onder de 58 seconden te duiken (58,25). Haar landgenote Dana Vollmer tikte aan in 1.00,78 en eindigde als laatste.

De Champions Swim Series is een nieuw toernooi, opgericht door de internationale zwembond FINA. Alleen zwemmers uit de wereldtop zijn uitgenodigd voor het lucratieve evenement en op elk onderdeel doen er slechts vier zwemmers mee.

De winnaar van een nummer strijkt 10.000 dollar (bijna 9.000 euro) op. De nummer twee verdient ruim 7.000 euro en voor de nummer drie ligt circa 5.300 euro klaar. Nederland wordt vertegenwoordigd door Kromowidjojo (100 vlinder, 50 vrij en 50 vlinder) en Arno Kamminga (100 school).

Zondag staan er ook nog wedstrijden op het programma in Guangzhou. De Champions Swim Series worden vervolgd in Boedapest (11 en 12 mei) en daarna worden er ook nog wedstrijden in Indianapolis (31 mei en 1 juni) gezwommen.