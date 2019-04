Nyck de Vries is zaterdag voor het eerst in dit nog prille Formule 2-seizoen op het podium geëindigd. De coureur van ART Grand Prix eindigde bij de hoofdrace in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe als tweede.

De 24-jarige De Vries hoefde alleen de Engelsman Jack Aitken voor zich te dulden. De top vijf werd gecompleteerd door diens landgenoot Jordan King (derde), de Canadees Nicholas Latifi (vierde) en de Fransman Dorian Boccolacci (vijfde).

Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 Michael Schumacher, spinde vroeg in de race en finishte niet. De twintigjarige Duitser is bezig aan zijn eerste seizoen op het tweede niveau.

Voor De Vries is het al zijn derde seizoen in de Formule 2. De Fries eindigde eind maart bij het eerste Grand Prix-weekend dit jaar in Bahrein als zesde in de hoofdrace. Bij de tweede race op het Bahrain International Circuit finishte hij als zevende.

De sprintrace in Bakoe staat zondag om 11.10 uur Nederlandse tijd op het programma. De negentienjarige Juan Manuel Correa uit Ecuador mag dan op pole starten dankzij zijn achtste plaats in de hoofdrace.