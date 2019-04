De Golden State Warriors hebben vrijdagavond lokale tijd de tweede ronde van de play-offs in de NBA bereikt. Kevin Durant hielp de formatie uit Californië in de zesde ontmoeting langs de Los Angeles Clippers: 110-129.

De Warriors kwamen dankzij de overwinning in het Staples Center op een beslissende 4-2-voorsprong in de best-of-sevenserie. In de tweede ronde van de play-offs in de Western Conference neemt de titelverdediger uit Oakland het op tegen de Houston Rockets.

De dertigjarige Durant was tegen de Clippers goed voor liefst vijftig punten. In de eerste helft had hij er al 38 gemaakt en daarmee evenaarde hij Charles Barkley, die in 1994 eveneens tot 38 punten kwam in één helft.

Het record van het meeste punten in één helft is nog altijd in handen van de Amerikaan Sleepy Floyd. De voormalige speler van de Warriors kwam in 1987 in de tweede helft van een wedstrijd in de play-offs tot 39 punten.

Durant maakte naast zijn vijftig punten nog vijf assists en zes rebounds in Los Angeles. Stephen Curry was eveneens van waarde voor de Warriors met 24 punten, zes assists en zes rebounds.

De Warriors rekenden af met de Clippers. (Foto: Pro Shots)