De Nederlandse hockeyers én de Nederlandse hockeysters hebben vrijdag gewonnen van Duitsland in de Hockey Pro League. De mannen wonnen met 2-4 en de vrouwen met 0-1 in Mönchengladbach.

Bij de mannen was Mink van der Weerden met twee treffers de gevierde man in Duitsland. Arjen Lodewijks en Bjorn Kellerman maakten de andere twee Nederlandse goals bij de 2-4-zege. Ook doelman Pirmin Blaak blonk uit, vooral met een aantal prima reddingen in het laatste kwart.

Voor Oranje was het pas de derde zege in de zevende groepswedstrijd. Nederland verloor begin maart in Rotterdam nog met 0-1 van Duitsland.

De ploeg van bondscoach Max Caldas klom naar de vierde plek. Duitsland bleef op twee overwinningen staan en zakte naar de zesde plaats. De eerste vier mogen meedoen aan de 'Grand Final', eind juni in Amsterdam.

Oranje speelt op 2 juni in Eindhoven de eerstvolgende wedstrijd in de Pro League tegen Groot-Brittannië.

De Oranjevrouwen speelden niet hun beste wedstrijd in Duitsland. (Foto: Pro Shots)

Vrouwen hebben veel moeite met Duitsland

De Oranjevrouwen dankten hun overwinning op Duitsland aan een razendsnelle goal van Frédérique Matla. De aanvaller van Den Bosch scoorde al na twee minuten in het Sparkassenpark.

Nederland, dat al sinds de olympische finale van 2004 (2-1-nederlaag) ongeslagen is tegen de Duitse vrouwen, had het ondanks de droomstart zeker niet makkelijk. Duitsland kreeg een aantal goede kansen op de gelijkmaker, maar een punt zat er niet in voor de thuisploeg.

De Nederlandse hockeysters staan na acht wedstrijden op 21 punten in de Pro League, de nieuwe competitie die de Hockey World League en de Champions Trophy vervangt. Oranje staat daarmee tweede, maar koploper Argentinië (25 punten) heeft twee wedstrijden meer gespeeld.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan vervolgt de Pro League op 1 juni met een thuiswedstrijd tegen Groot-Brittannië.