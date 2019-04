Tiger Woods is vol vertrouwen dat hij Jack Nicklaus kan aflossen als golfer met de meeste majorzeges ooit. De voormalige nummer één van de wereld won eerder deze maand bij de Masters zijn vijftiende major, waarmee hij er nog drie minder heeft dan de recordhouder.

"Ik heb er altijd in geloofd, zolang alles maar meezit", aldus Woods, wiens zege bij de Masters de bekroning van zijn sensationele comeback na jaren vol rug- en privéproblemen was.

"Het heeft Nicklaus een hele loopbaan gekost om tot achttien overwinningen te komen, en mijn carrière duurt nu tegen de verwachting in ook langer. Als ik alles goed doe en het valt mijn kant op, dan is het mogelijk."

Woods haalt het vertrouwen niet alleen uit zijn zege bij de Masters - zijn eerste majoroverwinning sinds de US Open in 2008 - maar ook uit de toernooien die hij vorig jaar speelde. Hij leidde kort op de slotdag van het Brits Open en werd tweede bij het PGA Championship.

"Die twee toernooien hebben ervoor gezorgd dat ik de Masters kon winnen. En hopelijk leidt mijn zege bij de Masters tot nog een paar titels", aldus de 43-jarige Amerikaan.

Een uitgelaten Woods viert zijn Masters-zege met het uitzinnige publiek in Augusta. (Foto: Pro Shots)

'Geest, lichaam en ziel moeten in balans zijn'

Woods, die de Masters eerder in 1997, 2001, 2002 en 2005 won, benadrukt dat er veel komt kijken bij het winnen van een majortoernooi en dat alles moet kloppen. De legende waagt zich niet aan voorspellingen.

"Ik kan alleen maar beloven dat ik er klaar voor ben. Het hangt er vooral vanaf of alles goed valt. Vier dagen lang moeten je geest, lichaam en ziel in balans zijn, en dat gebeurt niet altijd. Ik loop nu een jaar of 23 mee en het is me pas vijftien keer gelukt."

Het volgende majortoernooi, het PGA Championship, is van 16 tot en met 19 mei. Woods won dat toernooi vier keer. Later dit jaar volgen het US Open (13-16 juni, drie zeges Woods) en The Open Championship (18-21 juli, ook drie overwinningen Woods).

De inmiddels 79-jarige Nicklaus pakte net als Woods zijn meeste majortitels op de Masters. In 1986 won 'The Golden Bear' daar ook zijn laatste major.