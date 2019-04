Michael van Gerwen baalt ervan dat hij er donderdag niet in slaagde om James Wade te verslaan tijdens de dertiende Premier League Darts-speelronde in Birmingham. De wereldkampioen beaamt wel dat zijn Engelse opponent een hoog niveau haalde.

Beide spelers kwamen tot een gemiddelde van ruim 100. De jarige Van Gerwen (30) kwam met 7-5 achter tegen 'The Machine', maar pakte door een 7-7-gelijkspel toch nog een punt en behield zo zijn koppositie.

"Wade is een saaie machine. Het is af en toe lastig om tegen hem te spelen, want hij toont geen emoties, helemaal niets. Normaal nam hij iets meer de tijd, maar alles vloog erin en nu werd het voor hem ook steeds makkelijker", zei Van Gerwen bij RTL 7.

"Het was een goede wedstrijd, maar als je slechts een punt hebt, moet je kritisch op jezelf zijn. Hij liet weinig kansjes liggen, gooide goede finishes en heeft me veel pijn gedaan."

Eerder op de avond zag Van Gerwen Rob Cross eveneens gelijkspelen (7-7 tegen Gerwyn Price), waardoor de Brabander een punt voorsprong houdt op zijn concurrent. Beide spelers zijn dicht bij deelname aan de finaleronde op 23 mei in Londen.

Michael van Gerwen en James Wade na hun partij in Birmingham. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

'Punt voelt eigenlijk als twee punten'

Van Gerwen baalde in de Arena Birmingham vooral van zijn start tegen Wade, de nummer negen van de wereld. De wereldkampioen kwam door een break met 1-0 voor, maar verloor vervolgens zijn eigen leg.

"Toen had ik gelijk met een goede leg eroverheen moeten gaan, en dat heb ik nagelaten. Dat is stom van me, maar over het algemeen was het een goede wedstrijd van ons. Het was moeilijk om hem te breken, want hij begon iedere keer met een goede score", aldus Van Gerwen.

Toch kon hij ook het positieve van het gelijkspel inzien. "Het is een heel belangrijk punt. Mijn legverschil met Cross is zo groot, dat het eigenlijk voelt als twee punten."

In de laatste reguliere Premier League-speelrondes wordt nog gedart in Manchester (2 mei), Sheffield (9 mei) en Leeds (16 mei). De top vier van de ranglijst staat op 23 mei in de halve finales in de Londense O2 Arena.