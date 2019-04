Michael van Gerwen heeft donderdag zijn koppositie in de Premier League of Darts met de nodige moeite verdedigd. De Brabander kwam in Birmingham op zijn dertigste verjaardag niet verder dan een 7-7-gelijkspel tegen de Engelsman James Wade.

Omdat Rob Cross eerder op de avond ook tot een remise (7-7) kwam tegen Gerwyn Price, liep Van Gerwen geen averij op.

'Mighty Mike' leek op de dertiende speeldag van de Premier League tegen zijn derde nederlaag aan te lopen. Hij kwam tegen Wade op een 7-5-achterstand, maar won de laatste twee legs en hield de schade zo beperkt.

Van Gerwen staat op negentien punten, één meer dan Cross. Wade komt door het punt tegen Van Gerwen op plek drie met vijftien punten. Ook Price en Mensur Suljovic hebben dat aantal, maar zij wonnen minder legs.

Suljovic kwam tegen Michael Smith evenmin tot een zege. Ook die partij eindigde in 7-7. Daryl Gurney was de enige darter die een zege boekte. Hij was Peter Wright met 8-4 de baas.

Van Gerwen en Wade deelden de punten. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

Van Gerwen aast op vijfde eindzege

Van Gerwen hoopt over ruim een maand - na 2013, 2016, 2017 en 2018 - voor de vijfde keer in zijn loopbaan de Premier League te winnen.

De Brabander eindigde bij al zijn zes eerdere deelnames aan de Premier League bovenaan in de reguliere competitie. Lukt hem dat dit jaar opnieuw, dan levert hem dat een cheque van 25.000 pond (bijna 29.000 euro) op.

Van Gerwen en Cross zijn zo goed als zeker van een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de play-offs in de O2 Arena in Londen. Voordat daar op donderdag 23 mei de beslissing valt, staan er nog speelrondes in Manchester (2 mei), Sheffield (9 mei) en Leeds (16 mei) op het programma.

Raymond van Barneveld werd vorige maand op 'Judgement Night' in Rotterdam uitgeschakeld en is er dus tijdens de tweede groepsfase niet meer bij.