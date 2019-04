Joost Luiten heeft donderdag de eerste dag van de Trophee Hassan II in Rabat in de middenmoot afgesloten.

De Zuid-Hollander begint vrijdag als gedeeld nummer dertig aan de tweede ronde. Hij ging rond in 73 slagen, het baangemiddelde.

Luiten was ruim twee weken niet in actie gekomen en opende slordig in Marokko. Hij maakte in de laatste vier holes nog drie slagen goed, waardoor hij op par eindigde.

"Ik had vandaag het gevoel totaal niet", zei Luiten tegen Golf.nl. "De timing was er niet, ik was echt zoekende. Soms heb je van die dagen dat de synchronisatie in de swing er niet is. Dat is heel frustrerend. Gelukkig ben ik rustig gebleven en aan het einde van de ronde goed teruggekomen."

Luiten heeft een achterstand van zeven slagen op de Engelsman Jordan Smith, die het klassement voorlopig aanvoert. Smith heeft een slag voorsprong op de Spanjaard Alejandro Cañizares en de Amerikaan Sean Crocker.